Quand Eminem pense que Kendrick utilise un ghostwriter !

Le rappeur de Compton a dû prouver au RapGod qu'il écrit lui-même ses textes.

L'info nous vient de Ed Sheeran qui raconte cette histoire dans une interview avec le "Zang Sang Show".

Il raconte que le fondateur de Dej Jam, Rick Rubin, lui a expliqué comment s'est passé la rencontre entre Kendrick et Slim Shady : "J'ai entendu une histoire très cool au sujet d'Eminem et de Kendrick Lamar. Eminem avait entendu dire que Kendrick Lamar était le meilleur rappeur et il l'a invité en studio pour l'avoir sur un son. Il est arrivé et Kendrick est venu avec tous ses potes et Eminem a dit: 'Je veux juste toi en studio, rien que toi. Et ensuite mon ingénieur va venir et il t'enregistrera. Mais tes potes ne sont pas autorisés à entrer."

Grand parolier qu'il est, l'un des plus grands artistes de cette nouvelle génération n'a pas eu beaucoup de mal à prouver son talent au niveau de l'écriture : "Eminem a dit qu'il avait ça afin de tester Kendrick parce qu'il croyait qu'il avait un ghostwriter. Il a ensuite réalisé que ce n'était pas le cas, et a déclaré que c'était le meilleur, ce qui est assez cool je pense."

On vous laisse ré-écouter "Love Game" d'Eminem et Kendrick Lamar en attendant une prochaine collaboration !