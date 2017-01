Jul répond intelligemment à Ouest-France !

Le rappeur vient de répondre à l'article parût dans Ouest-France de la meilleure des manières...

Rappelez-vous de ce journaliste anonyme qui avait allumé Jul, ligne après ligne, dans son article.

Le papier, étant validé autant que critiqué, a fait le tour des réseaux sociaux jusqu'à créer une petite polémique. Jul n'avait fait aucun commentaire à ce propos jusqu'à la semaine dernière lors d'une interview accordée au Parisien.

Le rappeur marseillais a donné sa réponse et on peut le féliciter pour l'intelligence dont il a fait preuve : "Je trace ma route, je ne calcule pas... C'est un journaliste qui n'est pas venu me voir en concert. Après, on ne sait pas qui c'est. L'article n'est pas signé. Il aurait dû venir au concert, rencontrer mes fans et même me rencontrer. S'il veut parler, on parle... Mais je ne me prends pas la tête là-dessus."

L'artiste français comptabilisant plus de 600 millions de vues sur Youtube préfère avancer dans la musique que de perdre son temps avec ce genre d'histoire.