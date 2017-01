Daniel Sam entre dans le clash Quarteron/Booba !

Le boxeur se glisse dans le conflit entre B2o et Patrice Quarteron avec un photo montage…

Alors que la sauce monte de plus en plus entre Patrice Quarteron et Booba ces dernières semaines, Daniel Sam, s’immisce à son tour dans l’embrouille en révélant un montage.

On y voit les deux boxeurs sur le ring, Daniel Sam mettant Quarteron K.O en pensant à Booba en train de fumer son joint comme il le raconte dans sa chanson « Daniel Sam ».

Le boxeur n’a pas hésité à ajouter les hashtags de sa légende. #tueurdeclown, #clownaterre, #aquoiservivraitunerevanche.