Booba ouvrira-t-il la CAN 2017 au Gabon?

Le DUC pourrait bien interpréter plusieurs de ses titres et pourquoi pas des inédits…

La Coupe d’Afrique des Nations sera la 31e édition, elle débutera le 14 janvier 2017. Ce sera le rendez-vous tant attendu des grands amateurs de football et plus particulièrement du football africain. Et les spectateurs devraient apprécier la surprise prévue pour l’ouverture de la compétition.

L’arrivée de son nouvel album devrait être prochaine. Alors que les rumeurs annonçaient une sortie surprise au mois de décembre, le rappeur a pris le soin d’informer ses fans qu’il ne sera pas publié dans l’immédiat.

Peut-être est-ce tout ficelé pour cet événement majeur ?

Cependant cette annonce a suscité un véritable raz de marée de commentaires sur la toile gabonaise. Et pour cause, loin de s’en prendre à l’artiste franco-sénégalais à cause de sa musique, les gabonais ne veulent pas de sa présence pour une toute autre raison.

La jeunesse gabonaise pense que l'artiste viendra que pour "l'oseille".

L’arrivée d’une star reconnue n’est donc pas du goût des jeunes gabonais qui ont tenu à lui rappeler sur twitter les péripéties que traversent le pays depuis quelques mois.

De son côté le DUC de Boulogne n’a pas encore réagi quant à sa participation à l’évènement.