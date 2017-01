Dosseh en famille dans ''Solo''

Découvre le dernier clip de Dosseh : Solo, extrait de son album "Yuri".

Disponible depuis le 4 novembre dernier, "Yuri", le premier album de Dosseh est un véritable succès musical. L'artiste signé chez Capitol vient de dévoiler son nouveau clip "Solo" signé Beat Bounce.

On y voit le rappeur originaire d'Orléans avec sa femme et son fils. Le visuel illustre la lassitude des couples après leur installation et les sentiments qui s'éteignent peu à peu..

"on se bluff, on se blufff, on se bluff yeux dans yeux... on s'attire, on s'attache, mais on joue à un jeu dangereux"

Entre l’amour et l’argent, Dosseh a clairement fait son choix… Et il finit solo !