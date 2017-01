Soulja Boy VS Chris Brown : Soulja prend de l'avance !

Le combat se prépare entre les deux rappeurs.

L’histoire partirait d’un simple like de Soulja Boy sur la photo du mannequin Karrueche Tran, l'ex de Chris Brown.

‘’Chris Brown vient de m'appeler et me dit qu'il va venir me casser la figure parce que j'ai aimé une des photos de Karrueche Tran sur Instagram. Ce n*gro est un vrai c*nnard’’ tweet Soulja Boy.

Par la suite les deux rappeurs n’ont eu de cesse de se clasher via des vidéos Instagram interposées. Chris Brown décide de défier Soulja Boy sur un ring de boxe. Mais attention ce match se réaliserait au profit d’associations caritatives et les excuses de Soulja Boy sur son Instagram n’y changeront rien.

Le champion du monde de boxe, Adrien Broner, a lui-même officialisé le combat de boxe entre Breezy et Soulja.

Mais comme l’histoire ne s’arrête pas là, DeAndre Cortez Way de son vrai nom (aka Soulja Boy) a choisi de se faire officiellement coacher par l’un des meilleurs boxeurs des années 2000, Floyd Mayweather. Sur son Instagram, l’artiste le présente comme son ‘’boy’’, c’est via le Instagram de DJ Akademikstv qu’on découvre la vidéo de l’entraînement entre Soulja et son entraîneur.

Soulja Boy soutenu par Floyd Mayweather, mais alors qui sera l'entraineur de la légende du RnB dans ce match prévu pour mars 2017?