Lacrim arrive avec un nouveau titre très bientôt !

Dernière ligne droite pour les fans du rappeur avant son retour dans le rap game !

Depuis sa sortie de prison le 28 novembre dernier, tout le monde attend ce poids lourd du rap français sur le devant de la scène.

Après avoir passé des fêtes en famille et avec ses amis, Lacrim, de retour en studio le mois dernier, vient a priori d'achever un nouveau titre pour le plaisir de tous et est prêt à nous l'envoyer dans les jours à venir, du moins on l'espère.

C'est sur son compte Instagram qu'on peut lire le Hashtag #Bientôtnouveautitre suite à une vidéo de son fils en train de mitrailler des monstres dans un jeu d'arcade.

On attend tous avec impatience ses nouveaux projets qui, on l'espère, dépasseront certainement les trois précédents certifés disque de platine la même semaine!