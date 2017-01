PnL, prochainement aux côtés de Kendrick Lamar, Beyoncé et RadioHead !

Les deux frères continuent leur ascension en s'en volant pour l'un des plus grands festivals au monde "Coachella".

De Eminem à AC/DC, de Daft Punk à la résurrection de Tupac en 2012, les plus grands y sont passés ! Coachella se déroulera cette année du 14 au 16 avril puis du 21 au 23 avril dans l'Indigo en Californie, non loin de Los Angeles, avec un programme à en faire rêver plus d'un.

Aux côtés d'invités de marques tels que RadioHead, Beyoncé et Kendrick Lamar, mais aussi Travis Scott, Future, ScHoolboy Q, Gucci Mane et on en passe, Pnl s'affiche sur le flyer et entre une énième fois "Dans la légende".

Ademo et N.O.S ne cessent de nous surprendre en s'inscrivant dans le Line-Up d'un des plus grands festivals au monde, annoncé sur Twitter le groupe français se produira entre le 16 et le 23 avril au milieu des gros noms de la musique comme Kendrick ou DJ Khaled.