Yelawolf change de blaze, se purifie de son sang et se fait arrêter par la police !

Le rappeur change son nom en M.W.A et arrête l'alcool, un nouveau tournant de sa carrière.

L'artiste d'Eminem signé chez Shady Records depuis six ans passe sûrement l'année la plus difficile de sa vie. Le 8 novembre dernier son ami et collaborateur Shawty Fatt est décédé tragiquement dans un accident de voiture, depuis le rappeur a arrêté l'alcool, et le manque l'a conduit à une dépression...

Par la suite, les idées remises au clair, il décide de changer son nom d'artiste en M.W.A afin de prendre un nouveau tournant dans sa vie. Pourquoi M.W.A ? Est-il fan du légendaire groupe de rap N.W.A ? Certainement, mais cependant cela n'a rien à voir car les trois lettres ne sont au final que les initiales de sa véritable identité soit Michael Wayne Atha.

Devenu M.W.A le rappeur a voulu marquer le coup en préparant le suicide artistique de Yelawolf d'une façon très particulière...avec son sang ! En effet, dans la vidéo, on le voit en train d'étaler son sang sur ses chaussures d'un blanc éclatant, cependant la naissance de M.W.A n'a pas plu à tout le monde et surtout à la police qui, par hasard, est tombé dessus et l'a bien évidement embarqué.

Mais l'histoire n'en est pas restée là vu qu'il s'est retrouvé par la suite en hôpital psychiatrique pendant 72h, la carrière de M.W.A commence mal ! De plus certains de ses proches lui auraient tourné le dos suite à cet incident ce qui, d'après le site Hip-Hop Infos France, serait la cause du retard pris sur la sortie de son album "Trail By Fire".

En espérant que cette nouvelle identité remette la carrière du rappeur sur le droit chemin avec tout le talent qu'il possède, et qu'il balance enfin son album tant attendu !