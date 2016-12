Un rappeur amateur vole le numéro d'Eminem pour lancer sa carrière !

Kyle Pratt, un rappeur de l'Ontario s'est emparé du numéro de Slim Shady pour vendre sa musique, lequel n'a pas été très réceptif !

Qui est Kyle Pratt ? L'homme qui a perdu son job en échange du numéro d'Eminem. On vous explique, retour en 2007 lorsque Kyle Pratt, rappeur amateur de l'Ontario, travaillait dans une salle de Bingo côtoyée par Kim, ex-femme de Marshall.

Un jour, Kyle s'est emparé du téléphone portable de Kim lorsqu'elle fumait une cigarette dans la salle de Bingo afin de récupérer les numéros personnels de Slim Shady et d'Obie Trice pour leur envoyer une démo.

Les dix chiffres les plus importants de sa vie en main, il décide d'appeler Eminem, mais cependant la star n'a pas été très réceptive lors de son appel. En effet, le rappeur de Détroit a tout fait pour s'en débarrasser en prétendant être une autre personne à l'aide d'une fausse voix. Kyle Pratt n'a pas du tout apprécié le geste de Marshall et a sorti une diss track par la suite en dévoilant des extraits de la conversation téléphonique.

Le magazine Adramatric a traduit l'appel qu'on entend au début de la musique pour le bonheur de ceux qui ne parlent pas l'anglais :

Eminem -" Qui appelez-vous?"

Kyle Pratt - "Marshall Mathers. Mec, je m'appelle Kyle Pratt, je vis dans l'Ontario. Pour faire court, je rap, je travaille dans la salle de Bingo où Kim et sa mère jouent tout le temps et j'ai pris ton numéro juste pour te parler."

Eminem - "Vous appelez Marshall?"

Kyle Pratt - "Ouais je me suis fait virer pour avoir pris ce téléphone pour te parler, je prendrais n'importe quel risque pour ma putain de musique. Je veux juste que t'écoutes une chanson."

Eminem - "Je ne sais pas qui vous essayez d'appeler mais il n'y a personne de ce nom ici."

Kyle Pratt - "Mec je suis pas débile j'ai grandi en écoutant ta musique, tu crois que je ne sais pas à quoi ta voix ressemble même en prenant une fausse voix? Je suis pas là pour déconner, tu ne dois pas me signer sur ton label je veux juste que t'écoutes une putain de chanson et me dire ce que t'en penses en un mot, ça peut être 'nul' ou 'ça déchire', c'est tout ce que je demande mec, et après je te laisserai. Un mot."

Tout juste après l'appel, le rappeur amateur plein d'espoir a été contacté par les forces de l'ordre de Détroit qui lui ont fortement conseillé de ne plus harceler Slim Shady. Et le même jour, la police a débarqué dans sa maison à la demande de Kim qui craignait que Kyle ne se soit emparé des photos de ses enfants prises du téléphone. Au final tout se finit bien, malgré cette déception, vu qu'Eminem n'a pas porté plainte par la suite.

Un beau coup de poker malheureusement raté, qui aurait eu le courage de Kyle Pratt ? Qu'auriez-vous fait à la place d'Eminem?