Un journaliste allume Jul dans son article !

Le rappeur ne fait pas le bonheur de tous et le journal Ouest France en est la preuve.

Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Jul est surement une des plus grosses révélation rap de ces dernières années. Des disques d'or et de platine à foison, des centaines de millions de vues sur Youtube, des Zeniths complets, une fan base incroyable...

Et lorsqu'on sait que son dernier album "L'Ovni" a fait disque de platine en moins de quinze jours, on ne peut qu'accepter le phénomène et ne pas écouter si on n'apprécie pas sa musique...C'est peut-être ce qu'aurait dû faire le journaliste de Ouest France qui s'en est pris très violemment au rappeur marseillais dans l'un de ses articles parût dans le journal.

Avec des phrases telles que : "Après Tchernobyl et Fukushima, notre pauvre planète vient en effet de vivre une nouvelle catastrophe industrielle majeures avec la sortie de L'Ovni[...]" Mais encore "Outre des instrus parfaitement putassiers et un talent d'écriture digne d'un enfant de CE2 en route pour un 3ème redoublement[...]" le rappeur en a pris pour son grade.

Un journaliste très loin de la déontologie professionnelle qui préfère bien évidement rester dans l'anonymat...

Qu'en pensez-vous ?