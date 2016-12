Meek Mill prend 200 000 dollars pour un showcase !

Le rappeur décroche le jackpot pour un live au Dream Nightclub à South Beach.

Si vous souhaitez avoir Meek Mill dans votre soirée il va falloir économiser pendant un bout de temps... Lors de la Saint-Sylvestre à Miami, le rappeur doit se rendre au Dream NightClub à South Beach afin d'assurer un live jusqu'à 5 heures du matin.

Pour y assister les filles devront débourser pas moins de 60 $ contre 109 pour les hommes et des forfaits VIP seront là pour les fans hardcore er les plus riches, de 4 000 à 10 000 $. Pourquoi les places sont si chères alors que ce n'est qu'une boîte de nuit?

Tout simplement car l'ex petit-ami de Nicki Minaj est payé 200 000 $ pour assurer le show. Mais ce n'est pas tout, il touche en plus 20 000 $ pour couvrir ses dépenses et le club le fournira en alcool et pas n'importe lesquels...10 bouteilles d'Armand de BRIGNAC, 5 de Moet Nectar Rosé et quelques autres de Tequila, etc...

Une chose est sûre, le métier de rappeur à de quoi en faire jalouser plus d'un !