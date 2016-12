Booba est single d'or avec ''Salside'' !

Le titre du rappeur vient de dépasser les 10 millions de ventes...

A quarante ans, Booba est un homme accompli. Toujours présent dans le rap game après tant d'années, le rappeur ne s'arrête pas et bien au contraire, continue à innover !

À chaque titre le Duc crée l'évènement comme avec "Salside" et son #Ouloulou repris par beaucoup. De Daniel Sam à l'équipe de NBA l'Utah Jazz beaucoup se motivent avec ce son qui vient d'être certifié single d'or par la Snep.

Avec plus de dix millions de ventes en incluant le téléchargement et le streaming, B2O a fait le boulot. Fidèle à sa personne, l'artiste a tout simplement commenté cette certification avec : "Et encore un..."