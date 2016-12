Snoop Dogg et Wiz Khalifa : encore de la weed sur scène !

Les deux rappeurs ne reculent décidément devant rien...

Qu'on se le dise, l'abus de certaines substances est dangereux pour la santé. Malgré tout, beaucoup artistes ne l'entendent pas de cette oreille, particulièrement du côté de nos amis les rappeurs.

Loin de la bienséance et des recommandations sanitaires, Snoop Dogg et Wiz Khalifa ont fait sensation lors de leur dernière date. Les deux potes se sont en effet lancés dans un sacré challenge un joint de weed dans une main et un micro dans l'autre...

Sans surprise, c'est le vétéran Snoop ''Smoky'' Dogg qui tient le mieux les grosses séances de fumette. Dans ce game, Wiz ne reste qu'un challenger face à la légende ! Ce n'est pourtant pas la première fois qu'il essaye...