Un rappeur chrétien tue son producteur

L'accusé, Ryan Anthony Salandy, vient d'être condamné à 18 ans de prison...

Seulement 23 ans et une carrière qui s'écroule après un horrible fait-divers. On a beau faire du rap chrétien et s'adonner au gospel sans être un enfant de coeur... Un cas qui est celui du jeune Ryan Anthony Salandy.

En septembre 2015, l'homme avait poursuivi un de ses producteurs, William Dean McDaniel, dans les rues de la ville de Clarksburg dans l'Etat du Maryland. Au volant de sa voiture, il avait heurté son ancien collaborateur avant de le laisser agoniser sur le bitume.

Arrêté quelques trente minutes après les faits, l'agresseur avait reconnu les faits face à la police, parlant d'un ''accident intentionnel après des problèmes professionnels''. Aujourd'hui, Ryan Anthony Salandy vient d'être condamné à 18 ans de prison.