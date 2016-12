Drake et J.Lo, nouveau couple du game?

Le rappeur passe de Rihanna à Jennifer Lopez en toute tranquillité...

Alors que Drizzy a été aperçu en train d'assister au concert de Jennifer Lopez à Las Vegas la semaine dernière après la publication d'une photo avec la chanteuse sur Instagram, les deux artistes ne se quittent plus !

Selon TMZ, les deux tourtereaux ne se lâchent plus et ont même été repérés hier soir à West Hollywood, plus précisément Delilah, dans un restaurant chic apparemment réservé par Drizzy en personne. Malgré qu'une vingtaine de personnes aient rejoint la fête, il est évident que J-Lo était son invitée d'honneur.

De plus, une source proche des deux artistes précise qu'ils passent beaucoup de moments tous les deux ces derniers temps et que la relation se concrétise jour après jour. Ils ont également été repérés dans une Maybach aux vitres teintées... mais où allaient-ils comme ça ?