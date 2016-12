Soulja Boy échappe finalement à la prison !

Les accusations contre le rappeur ont été abandonnées...

La semaine dernière, la police de Los Angeles a fait une descente au domicile de Soulja Boy pour embarquer celui-ci à la prison à Van Nuys. Il avait ensuit été libéré après avoir payé 35 000 $ de caution.

Il avait d'ailleurs écrit sur les réseaux sociaux juste après : "Fuck Quavo, Lil Yachty et Nia Riley. Je ne vais nulle part. Quavo a appelé la police. Finna va baiser ma bitch. Putain, je déteste la prison, je ne veux plus jamais y retourner."

Et moins de vingt-quatre heures après sa libération, toutes les accusations ont été abandonnées ! Il s'est exprimé dans un communiqué : "Je suis impatient de me concentrer sur la musique et les nouvelles affaires pour 2017."

Le rappeur s'en tire bien pour cette fois, va-t-il pour autant arrêter ses clashs ?