Rap US : Quel est le meilleur artiste live de 2016 ?

Découvre le classement des rappeurs ayant joué le plus de concert de l'année.

Avec internet et le téléchargement illégal, nul besoin de préciser que les ventes d'albums ne sont plus les revenus numéro un d'un rappeur. Et malgré les centaines de millions de vues sur Youtube pour certains et des disques d'or et de platines pour d'autres, la tournée reste le meilleur moyen de gagner sa vie... Plus on en fait mieux on est payé...logique !

Le site américain Hot New Hip Hop a créé un classement à l'aide d'un montage des rappeurs américains ayant pratiqué le plus grand nombre de concert en 2016. On découvre qu'en troisième place du classement A$AP Ferg s'y place avec 122 shows, G-Eazy décroche la médaille d'argent avec 143 concerts et le grand vainqueur de cette année est Tory Lanez avec 145 lives !

NotONS que les plus grands rappeurs du moment comme Kanye, Kendrick et Drake se retrouve en bas du classement avec respectivement 23, 44 et enfin 60 concerts pour Drizzy. Ils en avaient surement moins besoin que les autres vus leurs nombres d'albums vendus !