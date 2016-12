La légende de Tupac se poursuit !

Le rappeur est officiellement intronisé au Rock & Roll Hall of Fame !

Le 18 octobre dernier nous apprenions grâce au site Adramatic que Tupac était nominé au Rock & Roll Hall Of Fame parmi une liste de dix-neuf nominés et ce dès la première année où il pouvait être éligible, soit vingt-cinq ans après son premier album intitulé "2Pacalypse Now".

C'est désormais officiel, le rappeur de légende est bel et bien intronisé, comme ses amis de N.W.A l'année dernière, au Rock and Roll Hall Fame. Une cérémonie aura lieu le 7 avril prochain, mais qui sera diffusé plus tard sur HBO dans laquelle vous aurez également l'occasion d'assister au sacre de Pearl Jam, Journey, Yes, Electric Light Orchestra, Nike Rodgers de Chic et Joan Baez.

Tant de légendes qui prouvent la place, largement méritée, de Tupac Shakur parmi les plus grands artistes de notre temps.