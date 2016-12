Fianso : ''L'affaire Adama Traoré mérite un 2ème novembre 2005''

Le rappeur a donné sa vision des choses sur son compte Twitter.

L'affaire Adama Traoré aura mobilisé le rap game cette année. Après Jo Le Phéno ou encore Black M, c'est désormais au tour de Fianso de donner son avis sur le triste décès du jeune homme lors de son interpellation par les gendarmes.

Pour l'auteur des freestyles ''#JeSuispasséchezSo'', c'est simple, cela mérite ''un deuxième novembre 2005'' en références aux émeutes des banlieues de France il y a une dizaine d'années. C'est sur Twitter qu'il a fait part de son sentiment, rappelant d'ailleurs qu'il avait un très bon avocat.

Aujourd'hui, deux frères de la victime, Youssouf et Bagui, ont été condamnés à huit et trois mois de prison ferme pour outrages et menaces de mort...