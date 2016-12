Les petites annonces de Jok'Air

Le rappeur lance un appel à toutes ses supportrices pour un feat avec lui !

Depuis la violente séparation de la MZ, Jok'Air a lancé sa carrière en solo et met tout en oeuvre pour y arriver. Après avoir posté une photo d'un éventuel clip au côté de S.Pri Noir et une vidéo dans laquelle on le découvre écoutant l'extrait d'un prochain titre avec Hayce Lemsi, voilà que Big Daddy fait une annonce un peu particulière sur son compte Facebook.

Dans une vidéo, le rappeur invite toutes ses supportrices à lui envoyer une démo d'elles en train de chanter, de quoi espérer un prochain featuring inédit.

Rendez-vous dans la semaine avec Jok'Air ! À vos micros mesdemoiselles !