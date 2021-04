Booba clashe à nouveau "Validé" !

B20 s'en prend encore à la série de Franck Gastambide.

Suite à la polémique de la vidéo au Maroc dans laquelle un des acteurs de la série "Validé" est impliqué, Booba s’en est pris à la fiction ainsi qu’à son réalisateur Franck Gastambide.

Ces derniers jours, une polémique enflamme les réseaux sociaux. L’origine de cette dernière ? Une vidéo diffusée dans laquelle Brahim Bouhlel (acteur de la série "Validé"), Hedi Bouchenafa et Zbarbooking insultent les femmes et enfants marocains. Après avoir reçu une vague d’indignation des internautes jusqu’à mettre l’affaire dans les mains de la justice, Booba s’est à son tour exprimé.

Si Kopp a clashé Brahim Bouhlel, il a également décidé de tacler une autre personne qui joue aussi dans la série "Validé". Il s’agit d’Adel Bencherif qui interprète Mounir à l’écran. Celui qui a explosé les scores avec son dernier album a partagé en story un screen d’une conversation entre lui et l’acteur. En lisant la discussion, on comprend que Bencherif se moque de Booba et de son projet de série. Il affirme avoir des doutes sur ses qualités d’acteur. Le Duc a rajouté en légende un message pour le réalisateur Franck Gastambide : “Calme tes poulains Franckie, j’le connais même pas on a du le bloquer”.

Ce n’est pas fini puisque l’auteur de "5G" a posté une seconde story. On voit une photo d’Adel Bencherif et Brahim Bouhlel. En dessous, Booba écrit : “Je tenais absolument à m’excuser auprès de toute la communauté marocaine, le 92i n’est en aucun cas affilié à ces deux cochons dinde. Pardon, pardon, pardon et encore pardon”.

B20 n’a pas raté cette occasion pour piquer Franck Gastambide. Il a publié une vidéo dans laquelle on voit le réalisateur à côté de Brahim Bouhlel sur le plateau de Clique. Il parle de Booba et de ses nombreuses provocations sur Instagram. Des images qui ont vraisemblablement fait rire le Duc qui a rajouté dans la légende : “C’est qui à ta gauche déjà ? Sa tête me dit quelque chose”.

Ces attaques étaient prévisibles. On connaît Booba, c’est sa marque de fabrique. Surtout si les principaux concernés ne sont pas ses amis…