ABC ressuscite les figures Pop Rnb des 90's

La chaîne américaine tourne actuellement la série "Queens", qui met en rôles principaux un quatuor de stars des années 1990.

Par SK. Après Empire, Glee, Star... Queens est la nouvelle série qui va vous rendre accro. Un programme 100% fémnin, en immersion dans un girls band, qui porte quatre célébrités en pleine gloire dans les années 1990.

Zahir McGhee, à qui l'on doit de puissantes séries dramatiques telles que Scandal et Private Practice a été mandaté pour cette intrigue qui promet de nombreux rebondissements. En binôme avec la productrice Sabrina Wind (Le nouveau Muppet Show; Cheerleader death squad; The Phantom of the opera...); le réalisateur et scénariste propose de nous raconter l'histoire des Nasty Bitches. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'un groupe de quatre divas quarantenaires au fort caractère et au succès déchu, qui tentent de revenir dans le game. Dans un souci de réalisme, le duo a casté quatre artistes dont les parcours collent parfaitement au scénario et qui ont déjà fait leurs preuves en tant qu'actrices.



Un casting Old School cinq étoiles

Récemment, la rappeuse Lil'Kim s'est dit prête à l'affronter au cours d'un Verzus: Da Brat. La rappeuse originaire de l'Illinois avait fait un carton en 1991 avec son premier album Funkdafied, certifié disque de platine. On lui doit des titres comme Ain't no thang, Fuk you ou encore All my bitches. Héritière du rap trash, elle fait partie des femme précurseures dans le Hip-Hop qui n'avaient pas peur de kicker cru. Quatre albums studio dont trois certifiés or ou platine et des featurings avec les tauliers du moment:Kriss Kross, M.O.P, Run DMC et même les Red Hot Chilli Peppers !

Shawntae Harris, de son vrai nom, a eu une belle carrière, gagné beaucoup d'argent, fait partie du gratin. Respectée par ses pairs et ses prédécesseurs, elle décide au début des années 2000 de prendre une direction plus commerciale, autant dans son look que dans sa musique et veut s'imposer comme celle qui passe le flambeau à la nouvelle génération que représentaient alors des artistes telles que Eve. Malgré un retour en force aux côtés de chanteuses en plein buzz, son succès s'est fait plus discret. Néanmoins, l'évocation de son nom suscite toujours autant d'engouement. Gardant un pied dans les studios, celle qui avait été repérée par Jermaine Dupri a elle aussi succombé aux sirènes du grand écran. Aucun grand rôle ni même de participation à des films à succès toutefois, l'interprète de Watchu like (en feat avec Tyrese) s'est bien défendu avec quelques apparitions à la télévision dans les programmes Carmen: a Hip Hopera, aux côtés de Beyoncé, Sabrina l'apprenti sorcière et Empire. Elle a rejoint le casting de Queens pour donner la réplique à d'autres consoeurs qu'elle connaît bien puisque Eve est elle aussi de la partie.

Eve

Who's that girl ? C'est la question que l'on s'est tous posée en 2001 lorsque le phénomène s'est abattu sur tous les écrans de télévision. Dans ce clip, un look avant-gardiste, teinture rouge, une patte de félin tatouée sur chaque sein et un flow de dingue ! L'Amérique avait déjà pu découvrir le talent de celle qui s'était payée Gwen Stefani au refrain sur Let me blow ya mind depuis 1999. Son premier album Let there be Eve... Ruff Ryders first lady, certifié double disque de platine avait fait d'elle, en plus d'être la première signature féminine du label Ruff Ryders, la première rappeuse a placer un album en tête du classement Billboard 200. Pourtant, Outre-Atlantique, c'est avec Scorpion, son deuxième opus, qu'elle va s'imposer comme l'une des artistes les plus célèbres du Hip-Hop dans les années 2000.

La rappeuse de Philadelphie mettra également tout le monde d'accord en faisant ses premiers pas au cinéma dans le classique Barbershop de Tim Story (Think like a man, Mise à l'épreuve, Les quatres fantastiques...), sorti en 2002.

Miss Terry Jones rempilera pour les trois volets de la comédie, aux côtés d'Ice Cube. D'autres films mais aussi des séries pour l'interprète de Neckbones, dont des prestations très convaincantes dans New York 911, Glee ou Spider-Man. Après une longue relation avec le producteur Steevie J, l'auteure du tube Gangsta Lovin épouse l'entrepreneur anglais Maximilion Cooper. Le timing, la concurrence rude, l'ère d'internet et une petite pause... Peut-être l'un de ces facteurs mettra un vrai de frein à l'aura internationale de la chanteuse, qui continuera pourtant à poser sur les morceaux d'artistes au sommet. Toujours dans son thème, celle qui participait à un documentaire sur la sororité dans le Hip-Hop sera également l'une des Nasty Bitches.

Et ça ne s'arrête pas là....

Naturi Naughton

Vous ne vous en souvenez peut-être pas mais Tasha St-Patrick aka Naturi Naughton, avait déjà connu la fame et ce bien avant la série Power. En effet, la chanteuse du New Jersey avait eu une courte expérience dans le girls band 3LW. Fin des années 1990, le label Epic Records recrute trois meufs mignonnes, "three little women" (3LW), pour former un groupe au répertoire rnb et pop. Adrienne Bailon, Kiely Williams et Naturi Naughton. Le succès est immédiat ! Leur premier titre, No more, devient un hit dès sa sortie en octobre 2000. Elles sortent dans la foulée leur premier album 3LW, certifié disque de platine. Les trois starlettes s'affichent aux côtés des plus grands, Destiny's Child, Jessica Simpson, Usher et même Michael Jackson. On les appelle pour participer à tous les événements Hip-Hop médiatiques et pourtant, le succès est de courte durée. Elles doivent essentiellement leur déclin au départ de Naturi Naughton. Elles tentent d'abord de la remplacer par une certaine Jessica Benson avant de continuer en duo sous le nom de 2LW, mais le public n'y croit plus.

De gauche à droite: Adrienne Bailon, Naturi Naughton et Kiely Williams. De gauche à droite: Adrienne Bailon, Naturi Naughton et Kiely Williams.

Naturi quitte l'aventure juste avant la sortie du second album, A girl can Mack. Visiblement du casting de la série ABC, elle est celle qui a eu la plus mauvaise expérience de la vie au sein d'un groupe de chanteuse puisqu'elle dit s'en être allée à cause de disputes incessantes avec ses team mates qui, selon elle, l'aurait même roulée. Tant mieux pour les cinéphiles car il semble que la femme de Ghost ait beaucoup plus de talent pour l'acting que pour la chanson, bien qu'elle ait toujours chanté. Par ailleurs, les 3LW ont toujours été attirées par les plateaux de tournages puisque la leader du groupe, Adrienne Bailon, occupait le rôle permanent de la peste Alana dans la série Phénomène Raven. En tant que trio, elles avaient également fait quelques apparitions dans la série Taina.

C'est en 2009 que celle qui a participé vocalement à de nombreuses bandes originales dont celles de Barber Shop et Hate 2 Luv U crèvera l'écran dans le film Notorious. Dans ce biopic sur la vie de Notorious Big, de George Tillman Junior (The hate you give), l'actrice donne la réplique à Jamal Woolard (All eyes on me) en interprétant la rappeuse Lil'Kim. Elle poursuivra dans des productions efficaces comme Hairspray, Lottery ticket, Step sisters... Avec ce background, on est certains que l'interprétation sera au top !

Brandy

Pour venir compléter ce casting, la chaîne a fait appel à une icône du rnb, la seule du lot qui ait réussi à se maintenir au top sur la durée: Brandy !

Après Cinderella, aux côtés de Whitney Houston et Whoopi Goldberg en mode Cendrillon Hip-Hop, celle qui interprétait le rôle de Moesha (de 1996 à 2001) dans son propre sitcom éponyme est de retour dans vos téléviseurs. Elle est Naomi, la leader des Nasty Bitches ! Brandy, c'est 6 albums dont deux ont littéralement fait trembler le game entre 1990 et 2000. Dès 1994, elle s'impose comme la princesse du rnb avec Brandy. I wanna be down raisonne encore dans toutes les têtes. En 1998, le projet Never say never confirme son statut, notamment grâce au duo intemporel The boy is mine, avec Monica, que les deux chanteuses interprétaient en Verzus lors de la première saison en 2020.La grande soeur de Ray J enchaîne les certifications et les récompenses jusqu'à son quatrième album, Afrodisiac sorti en 2004. Ensuite, le succès se fera plus capricieux.

Brandy et Kobe Bryant sur le tournage de la série "Moesha".​​​​​​ Brandy et Kobe Bryant sur le tournage de la série "Moesha".​​​​​​

La légende de Brandy continue de s'écrire entre les studios d'enregistrements et les studios des chaînes qui se la disputent pour des rôles dans des séries à succès. Des neufs saisons de The Game à The perfect match, en passant par Tentation: confessions d'une fempme mariée de Tyler Perry et évidemment les deux volets de Souviens-toi l'été dernier. Brandy conserve à ce jour et à juste titre une image de femme sympathique, celle de la copine bienveillante qu'on aimerait toutes avoir. Cependant, on la sait aussi capable d'exceller dans le rôle de la bad girl. Sa première expérience dans la peau d'une garce lui est donnée par Lee Daniels dans la série Star, dont elle rejoint le casting en 2018. Cassie, la petite soeur de Carlotta aka Queen Latifah. Spécialiste de la gâchette, femme blessée et humiliée, Brandy nous livre une prestation sans accroc.

Elle rempile en méchante dans Queens, en tant que chef de bande au sens moral discutable mais tout en relief puisque, Naomi est une diva au parcours personnel chaotique, qui entretient des rapports compliqués avec son amour de jeunesse et a préféré la gloire des projecteurs à son rôle de mère, auprès d'une enfant aujourd'hui devenue femme et avec laquelle elle va tenter de renouer....

Brandy, Eve et naturi Naughton sur le tournage de "Queens". Brandy, Eve et naturi Naughton sur le tournage de "Queens".

La nouvelle série référence

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de Queens LA nouvelle série au top. Le casting est sur-mesure puisque les chanteuses-actrices ont toutes connu une traversée du désert dans leurs épopées respectives. On attend également une B.O à la hauteur de nos quatre légendes et de toutes les superstars qu'elles ont fréquenté dans le milieu. ABC garde pour le moment la date de sortie secrète mais on ne tardera pas à avoir plus de détails sur ce programme 100% Hip-Hop !