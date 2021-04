Kanye West : Netflix a acheté un documentaire sur sa vie pour 30 millions de dollars !

Un reportage sur Ye sera bientôt disponible sur Netflix !

Kanye West sera la star d'une mini-série. Achetée par Netflix pour 30 millions de dollars, cette dernière retracera la carrière rythmée et mouvementée du rappeur et businessman.

Un documentaire de Kanye West arrivera prochainement sur Netflix. Selon Billboard, le géant du streaming a acquis les images d'archives des réalisateurs Clarence "Coodie" Simmons et Chike. Le documentaire retracera, racontera, décryptera la carrière décorée de plus de 20 ans de Kanye. On aura le droit à des vidéos rares et des clips inédits datant des années 90 du rappeur qui a doublé sa richesse en moins d'un an. Il s’agit vraiment d’un projet colossal ! Toujours selon Billboard, Netflix aurait acheté cette mini-série pour pas moins de 30 millions de dollars. Elle devrait être disponible sur la plateforme vers la fin de cette année.

Une source a déclaré au média : "Coodie filme la superstar depuis les années 1990 à Chicago et leur relation sera la base de la série documentaire, qui racontera l'histoire de l'ascension du rappeur et du producteur vers le succès et l'impact de la célébrité sur lui ainsi que l'impact du hip-hop sur la culture populaire et l'évolution de la relation du monde avec la célébrité".

A savoir que celui qui a coupé les ponts avec Kim Kardashian n’est pas impliqué dans la création de ce projet dans ce projet mais a donné son accord pour sa diffusion.

On a vraiment hâte de voir le résultat. Ye a une vie si atypique et incroyable. Il y en aura des choses à dire et à montrer..