"Validé" élue série française préférée de 2020 !

"Validé" est numéro 1 en 2020 !

La série de Franck Gastambide a explosé les scores l’année dernière ! "Validé" est la première série française et la troisième la plus streamée en France en 2020.

Qui ne connaît pas "Validé" ? Financée par Canal+ et produite par Franck Gastambide, la première saison de la série n’a cessé de faire parler d’elle en 2020. Elle a même fait éclore de nombreux talents comme Hatik alias Apash. En même temps, le concept est plus que bien trouvé. Quand tu mélanges deux passions qui sont le rap et les séries, le résultat est délicieux. Cette fiction a mis tout le monde d’accord puisqu’on vient d’apprendre qu’elle prend la tête d’un classement honorifique. Ce dernier a été établi par JustWatch et a permis d’affirmer que "Validé" est la première série française la plus streamée en France en 2020. C'est le réalisateur lui-même qui l'a annoncé sur Twitter !

Imagine #Validé est la série française la plus visionnée en 2020. Je rigole. Mais imagine quand même ... pic.twitter.com/3mqM0vK2jW — Franck Gastambide (@FGastambide) January 25, 2021

Ce n’est que le début ! La saison 2 est en train de se finaliser et le casting est monté d’un cran. S’il y a eu de nombreuses rumeurs sur un supposé retour d’Hatik, d’autres ont confirmé leur présence. On a une liste cinq étoiles avec entre autres Rohff, Alonzo, YL, Dinos, Gazo, Naps ou encore Sniper ! Fera son entrée dans le game, l’actrice Kenza Fortas. Cette dernière a été récompensée du César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans "Shéhérazade". Le moins que l’on puisse dire c’est que Franck Gastambide a mis les petits plats dans les grands !

On a hâte de voir le résultat !