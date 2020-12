Damso : un documentaire sur "QALF"

Dems va avoir droit à un documentaire sur son dernier album.

Pas de répit pour Damso. Alors que le Belge vient de sortir "QALF" en septembre et qu'il est déjà en train de travailler sur sa réédition, qu'il est littéralement harcelé par Booba sur les réseaux sociaux, un autre projet voit le jour, toujours en rapport avec sa discographie. En coopération avec le média belge Tarmac, un documentaire a en effet été tourné autour du projet "QALF". Une idée qui devrait faire très plaisir aux nombreux fans du rappeur qui a toujours eu un côté un peu mystérieux / mystique assez difficilement déchiffrable.

???? Un documentaire sur la création de QALF sortira prochainement sur Tarmac !



Vous avez hâte ? ???? pic.twitter.com/Gm932vh87m — Σ ???????????????????????????????????????????? ???? (@ThisIsDamso) December 26, 2020

On n'a pas de date de sortie officielle mais si on en croit l'annonce postée sur Twitter, seulement quelques semaines nous séparent de la publication du docu. Une bien bonne nouvelle d'autant que la réédition de "QALF", elle, sortira en avril. Selon le présentateur qui nous annonce la nouvelle, le documentaire va creuser et étudier l'état d,'esprit de Damso, en voyageant notamment jusqu'à Kinshasa pour mieux comprendre d'où Dems tire son inspiration. Le journaliste promet "d'aller encore plus loin que vous ne l'aurez jamais découvert".

On a évidemment hâte de s'immerger dans le quotidien de la création d'un album de Damso, et vous? Vous allez le regarder ou non? On se remet un de ses derniers morceaux pour patienter.