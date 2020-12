Nipsey Hussle : bientôt un documentaire sur sa vie

Encore un bel hommage pour Nispey

Ca fait déjà presque deux ans que Nipsey Hussle nous a quitté, le 31 Mars 2019. Assassiné devant son magasin de vêtements, le rappeur est devenu une véritable icône du gangsta rap puisqu'il était notamment affilié aux Crips. Mais au-delà de son appartenance aux gangs, c'est surtout son message très positif et très motivant qui a été mis en avant, notamment grâce à son dernier album, "Victory Lap", qui sonnait comme une célébration de la vie après toutes les galères qu'il a connues. Cette légende aura désormais droit à son documentaire !

Dix ans après la sortie de sa première mixtape, "Marathon", sortie en 2010, son équipe a décidé de proposer une version "live" de ce projet mythique. Annoncé sur Instagram par son équipe, l'événement sera l'occasion d'avoir "une expérience intime et un regard privilégié sur l'héritage qui a permis de modeler ce chef-d'oeuvre : les gens, les endroits, les récits et plus encore". Pour eux, cela "représente la résilience de Nispey, la foi en sa mission, l'authenticité et l'honnêteté de son message. C'était également la première graine plantée pour la marque "The Marathon", qui a donné fruit à de nombreuses autres branches".

Évidemment, ça a toujours un petit parfum de "on continue de faire de l'argent même avec les morts", comme à chaque décès de rappeur. Sans manquer de respect à sa mémoire, on tient également à rappeler que selon plusieurs sources, son décès fait suite à une altercation entre Nipsey et son assassin, à qui il a manqué de respect à plusieurs reprises notamment en l'accusant d'être une balance. Faites attention à ce que vous dites aux inconnus dans la rue...