Validé : le tournage de la saison 2 est terminé

Après le carton de la saison 1 lancée au moment du premier confinement, la saison 2 de "Validé" est très très attendue, c'est peu de le dire. Et bien, Franck Gastambide, son réalisateur, vient d'annoncer sur Twitter que, ça y est, la saison 2 est dans la boîte puisque le clap de fin a retenti. Place maintenant au montage pour une série plus attendue que jamais, qui devrait débarquer sur nos écrans au printemps 2021.

Franck Gastambide est un enfant du rap. On l'a vu lors de la saison 1, il voue un respect à cette musique et à ses acteurs et il a visé juste en réalisant une série sur les coulisses du rap game qui épousent vraiment les codes qui régissent ce monde. Et, pour ajouter encore un peu plus à son propos, il a eu la bonne idée d'inviter de vraies stars du rap français à jouer leur propre rôle dans la série. Dans la saison 1, on a notamment vu Kool Shen, Busta Flex ou encore Ninho, Sam's et Bosh pour ne citer qu'eux. Dans la saison 2 qui se déroule à la fois en région parisienne et à Marseille, le casting de guests est tout simplement éblouissant car, si Bosh et Sam's reprennent leur rôle, Hatik a normalement "disparu", mais son absence est compensée par les apparitions de Rohff, Dinos, Gazo, Naps, Alonzo, YL, Sniper, Cut Killer, Kofs ou encore Mister You et Fifou, le photographe le plus connu du rap français. Mac Tyer est de nouveau de la partie également et nul doute que le réalisateur et son équipe ne nous ont pas tout dit ! Une photo d'Hatik azka Apash est notamment apparue à la fin du tournage posant encore plus de questions sur cette saison 2 puisque le rappeur est censé (attention spoiler) avoir été abattu en fin de saison 1.

On sait qu'Apash n'est pas le centre de cette nouvelle saison puisque la star cette année est une rappeuse jouée par la comédienne Kenza Fortas et que parmi les acteurs, on retrouve une partie de l'équipe qui a façonné le succès de la saison 1, renforcée par Saïd Taghmaoui notamment.