Hatik dans la saison 2 de "Validé" ? La rumeur grossit

Hatik est apparu sur le tournage du deuxième volet de la série !

Hatik sera-t-il présent dans la suite de la série "Validé" ? C’est ce que laisse penser une photo diffusée sur les réseaux sociaux par le propre compte de la fiction ! On voit le rappeur aux côtés du réalisateur Franck Gastambide !

Apash est-il de retour ? C’est en tout cas ce qu'affirment les fans de la série "Validé". Pour eux, c’est certain : Hatik va faire son grand come-back ! Héros de la première saison, il n’avait pas été annoncé dans le casting du deuxième volet ! Néanmoins, une photo postée sur les réseaux sociaux a fait naître la rumeur. L’interprète du titre à succès "Angela" et le réalisateur Franck Gastambide s’affichent côte à côte sur le tournage de la saison 2. En légende on peut lire : "Hier soir @hatikyo sur le tournage de la Saison 2".

Franck Gastambide a-t-il changé d’avis ? Est-ce un coup de bluff ? On ne sait pas… Mais ce qui est sûr en revanche, c’est que celui qui va apparaître sur TF1 n’aura plus le rôle principal ! Cette année, c’est une femme qui est mise à l’honneur ! Il s’agit de Laetitia Kerfa alias Laeti, une rappeuse et comédienne de 26 ans. Elle sera entourée de grands noms du rap game français. Ont répondu présent : Alonzo, Rohff, YL, ou encore Kofs. Incroyable ! On retrouvera bien évidemment Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly (Sam's), Hakim Jemili, Brahim Bouhlel, et Saidou Camara !

Maestro Gastambide a mis les petits plats dans les grands ! "Validé 2" s’annonce plus que dingue ! On a hâte de découvrir la merveille…