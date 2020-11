Drake va-t-il jouer Barack Obama dans un biopic ?

L'ancien président est, en tout cas, d'accord pour que Drizzy joue son rôle au cinéma...

Le rappeur aimerait interpréter le rôle de Barack Obama au cinéma si un biopic devait un jour se faire. Une idée que l’ancien président américain a approuvé comme le rapporte Complex.

Drake n’a jamais caché son envie de faire du cinéma. Il ne faut pas oublier qu’avant de percer dans la musique et de battre des records, celui qui soutient The Weeknd était acteur dans la série canadienne "Degrassi". C’est en 2012 qu’il avait en premier exprimé son envie de jouer Barack Obama : "J’espère que quelqu’un fera bientôt un film sur la vie de Barack Obama parce que je pourrais le jouer. Je regarde toutes ses interventions. À chaque fois que le vois à la télé, je ne change pas de chaîne. Je fais vraiment attention et j’écoute les variations dans sa voix. Demandez à tous ceux qui me connaissent, je suis plutôt doué pour les imitations". Il a exprimé également sa volonté de "faire quelque chose de grand pour sa communauté".

Une déclaration qui est arrivée jusqu'aux oreilles de Barack Obama, qui a toujours été fan de musique et surtout de rap. Pendant la promotion pour la sortie de ses mémoires "Une terre promise", l’ancien président n’a pas émis de refus quant à cette idée : "Drake semble capable de faire tout ce qu'il veut. C'est un frère talentueux. Si le temps est venu et qu'il est prêt". Avant d’ajouter :"Et plus important, Drake a surtout l'approbation de ma famille. Je pense que Malia et Sasha seraient d'accord avec ça". Il ne reste plus qu’à lancer la machine ! En pleine préparation pour la sortie de son prochain album, Drake n’a pas encore réagi à ces propos.

Barack Obama a également profité de l’entrevue pour revenir sur ses propos controversés donnés lors d’une interview pour le site The Atlantic concernant les rappeurs et le rap de manière générale : "Je suis le premier à reconnaître le pouvoir du hip-hop, pas seulement comme de la musique mais comme un commentaire social. Je suis un grand fan de nombreux rappeurs et beaucoup d'entre eux sont mes amis". On suppose que Lil Wayne et Lil Pump (qui soutiennent Donald Trump) n’en font pas partie, même s’il les comprend.

Le mari de Michelle Obama a d’ailleurs partagé récemment une nouvelle playlist. Il s’agit des musiques qui ont joué un rôle important pendant sa présidence. Pas de Drake sur la liste, mais si ce dernier interprète un jour l’ex-président au cinéma, la victoire sera encore plus grande !