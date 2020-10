Rohff a fait ses premiers pas dans la série "Validé" !

Le rappeur du 9.4. a tourné ses premières scènes.

Ça y est ! Rohff a rejoint le casting de la saison 2 de la série "Validé" réalisé par Franck Gastambide ! Une photo postée sur Instagram le montre en compagnie du comédien à l'origine du show sur le tournage. ROH2F a donc fait ses premiers pas devant la caméra. Il rejoint une belle brochette de guests puisqu'on sait déjà que Sniper ou encore Sefyu font partie de cette nouvelle aventure et, comme une partie de la saison se déroule à Marseille, on retrouvera aussi Alonzo, YL et Kofs.

C'est Franck Gastambide lui-même qui a publié la photo du rappeur du 9.4. sur le plateau, expliquant que la scène a été filmée dans la nuit du 27 au 28 octobre et qu'il s'agit d'une confrontation entre Karnage joué par Bosh et Rohff. Un moment qui devrait avoir une importance capitale dans le déroulé de la saison 2 de "Validé". Et, quand on connaît le caractère des deux personnages, on peut s'attendre à quelque chose d'intense et de musclé, une scène qui devrait marquer en tout cas la série. On vous conseille de dérouler les photos afin de comprendre toute l'intensité du face à face entre ROH2F et Karnage aka Bosh.

Dans la saison 1, Franck Gastambide avait déjà fait très fort quand il a choisi ses guests. Même s'ils ne faisaient parfois qu'un apparition, on a quand même vu Ninho, Soprano, Lacrim, Rim'k, S.Pri Noir, Kool Shen, Mac Tyer, Mister V, Gringe, Busta Flex. En ce qui concerne la saison 2, on en connaît déjà quelques-uns mais la présence du Padre du rap game vient d'un coup de faire franchir un level à cette prestigieuse liste. Et nul doute que l'ancienne Kaïra saura encore nous réserver de nouvelles surprises ! En tout cas, l'attente avant de pouvoir regarder la série va devenir intenable !