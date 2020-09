"Validé" saison 2 : un casting dingue avec Alonzo, Kofs, YL...

La nouvelle saison de "Validé" s'annonce belle avec l'arrivée d'un trio de rappeurs.

"Validé" prépare sa deuxième saison. Plus les semaines passent, plus on a des infos et plus la température monte. On vient d’apprendre qu'Alonzo, YL et Kofs intègrent la liste des acteurs de la série !

Franck Gastambide a vu gros, très gros, pour la deuxième saison de sa série à succès "Validé". Le réalisateur est monté d’un cran en intégrant des noms du rap game français de plus en plus prestigieux. Viendront donc s’ajouter à Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly (Sam's), Hakim Jemili, Brahim Bouhlel, Saidou Camara, Said Taghmaoui, Kenza Fortas et Laetitia Kerfa : Alonzo, YL et Kofs ! Ça en fait du monde !

????YL rejoint Alonzo, et Kofs au casting de la saison 2 de Validé !✅ pic.twitter.com/DDEJEdxsK8 — ???? 100Rap ???? (@100RapFR1) September 15, 2020

Le tournage de ce deuxième volet a commencé la semaine dernière. Pour l’instant, nous avons aucune information sur le scénario. Tout est gardé secret ! Même si le réalisateur s’amuse à faire monter la sauce en balançant des news de temps en temps. Tout ce qu’on sait c’est que la saison 2 se déroulera entre Paris et Marseille. D’ailleurs, il a récemment publié une story Instagram très explicite. Une vidéo courte sur laquelle on voit YL en plein tournage.

Franck Gastambide est donc un homme de parole. Il a tenu sa promesse en déclarant que de gros artistes seront présents pour le second round. "Il y aura plein de personnalités du rap, très populaires, de grosses stars" avait-t-il dit.

Il n’y a aucun doute : la saison 2 de "Validé" va exploser les scores.