50 Cent : bientôt une série sur son clash avec The Game !

Après "Power", 50 Cent a un nouveau projet de série...

Starz et 50 Cent s'associent une nouvelle fois pour une prochaine série ! Leur projet en cours porte le titre de "Moment in Time : The Massacre". Bien que ce cela soit une dénomination provisoire, on sait déjà que la série mettra à l'honneur des moments de la vie réelle en rapport avec le hip-hop, mais aussi des scènes criminelles.

Tout d'abord, la première saison portera sur le beef entre 50 Cent et The Game et l'histoire de meurtre contre rémunération qui a conduit Jimmy Henchman à une peine de prison à perpétuité. Cette série sera écrite par Abdul Williams, dont le CV est bien garni, il a déjà travaillé pour des projets avec BET et des adaptations d'histoires en rapport avec l'industrie musicale. Williams sera également producteur exécutif pour "Moment in Time : The Massacre".

Ensuite, l'autre série en cours n'a pas encore de titre officiel. Cependant, il y a quelques informations concernant le scénario. En effet, l'histoire reposera sur la vie de Nicole Lynn, l'agent sportif qui a représenté des joueurs de NFL et des artistes. Comme l'écrit The Wrap, la série suivra "l'ascension d'une jeune femme afro-américaine déterminée alors qu'elle se fraye un chemin et grimpe au sommet du monde du sport qui est dominé par d'autres agents. Elle est inspirée par Lynn, devenue la première femme noire à représenter un des 3 meilleurs choix de repêchage de la NFL."

Cette série sera écrit par Tash Gray, qui a également écrit pour "Raising Kanan" (le prochain spin-off de Power) et "Snowfall". Pour le moment, aucune date de sortie n'a été révélée mais les deux séries pourraient très bien connaître le même succès que "Power".