"Validé" : le casting 5 étoiles de la saison 2

Le deuxième volet de la série "Validé" arrive et de grands noms ont rejoint le projet.

Le retour de la série "Validé" de Franck Gastambide se précise. Quelques noms ont fuité concernant le casting. On peut dire que le réalisateur a vu encore plus grand. Plus de Hatik au programme, mais des arrivées canons. Mémorisez déjà deux noms : Kenza Fortas et Saïd Taghmaoui.

"Validé 2" promet de cartonner. Nous avons le droit à un casting aux petits oignons. Pour les fans du rappeur Hatik, qui était au centre de la première saison, pas de déception à avoir. Les invités seront tout aussi oufs. Si nous avons aucune information sur le scénario, il n’en va pas de même pour les acteurs ! Fera son entrée dans le game, l’actrice Kenza Fortas. Cette dernière a été récompensée du César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans "Shéhérazade". C’est elle-même qui l’a confirmé sur les réseaux sociaux.



Ce n’est pas tout ! Vous verrez sur vos écrans Saïd Taghmaoui. On ne sait pas quel rôle il aura, mais il a bien répondu à l’appel de Franck Gastambide le réalisateur. Un vrai jackpot pour ce dernier. Saïd s’est fait connaître dans les années 90 à travers "La Haine" de Mathieu Kassovitz. Mieux encore, il a traversé les frontières en apparaissant dans les blockbusters "Wonder Woman" et "John Wick Parabellum". Rien que ça.