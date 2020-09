Rihanna : la date de sortie de son documentaire révélée !

La sortie du documentaire de Rihanna approche...

Alors que les fans de Rihanna attendent avec impatience des nouvelles de son retour musical, on leur donne aujourd'hui des nouvelles de son documentaire. Dans une interview pour Collider, le réalisateur Peter Berg a révélé que son projet avec Riri devrait être disponible sur Amazon en été 2021, il explique : "On travaille avec Rihanna pour ce documentaire depuis plus de quatre ans. Amazon va le sortir l'été prochain, on espère vers le 4 juillet. Ce voyage de quatre ans à ses côtés a été mémorable."

Le réalisateur a aussi travaillé sur le film "Battleship", dans lequel Rihanna incarnait le rôle de Cora Raikes en 2012. Les fans, qui attendent son retour depuis 2016 et la sortie de l'album "ANTI", ne sont pas prêts de pouvoir écouter "R9". En effet, le réalisateur ajoute lors de l'interview que la businesswoman est très occupée ces dernières années. De plus, l'empire Fenty étant de plus en plus puissant, Berg affirme que le documentaire a été difficile à finir tellement la star était impliquée dans ses projets : "C’est une femme remarquable, elle évolue chaque jour et se lance dans des nouveaux business tous les jours. Le rythme est compliqué à suivre. A chaque fois que nous pensions pouvoir terminer le film et le sortir, elle faisait quelque chose de nouveau, par exemple lancer une ligne de mode avec Fenty, ou sa ligne de lingerie ou sa gamme de soins de la peau. Elle touche à tout, elle fait des nouvelles choses en musique maintenant, elle a du succès dans les affaires, c'est une bonne entrepreneuse donc on la laisse faire, mais on va essayer de boucler ça au printemps pour sortir le documentaire en été."

Cela devrait (peut-être) faire patienter les fans de la chanteuse qui, plutôt que voir, préféreraient certainement entendre...