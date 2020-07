Validé saison 2 : il y aura des "grosses stars"

Les choses se précisent pour la saison 2 de "Validé" !

Après le grand succès de la série "Validé" en France et après avoir atteint les 25 millions de vues sur la plateforme de streaming de Canal Plus, tout le monde attend la saison 2. Rassurez-vous, Franck Gastambide ne voulait pas s'arrêter à une seule saison et compte bien mettre le rap français en avant pour la suite de l'histoire.

Dans une interview long format accordée à Trace, intitulée "Dans les coulisses de Validé", le réalisateur a précisé le projet : "Dans cette saison 2, il y aura plein de personnalités du rap très, très populaire, avec vraiment de très grosses stars." Franck ne veut pas en dire davantage, cependant, les noms de Timal ou Rohff circulent déjà un peu. Sam's, qui joue un des rôles principaux dans la première saison, a balancé sur le plateau de Mouloud Achour qu'il serait chaud pour la deuxième saison. En ce qui concerne le scénario, aucune information supplémentaire n'a été donnée, mais le tourage ou une partie de celui-ci se déroulerait vers Marseille.

Quant au succès de la série et à son expérience en tant que réalisateur, il se confie : "C'est un énorme kiff. Quand tu t'attaques à une série sur le rap et qui va être en plus la première série sur le rap en France, j'ai envie de dire heureusement que c'était un succès parce que si je m'étais foiré je pense que j'aurais été la risée des réseaux sociaux pendant tout le confinement." Très enthousiaste pour la suite de cette sérié, les appréhensions demeurent : "C'est le plus gros succès de ma carrière, les gens dans la rue ne me parlent plus que de Validé maintenant, je suis super content de ça et à la fois c'est une pression énorme pour la saison 2 parce que quand tu fais une saison 1 qui est réussie, il y a le risque de décevoir les gens sur la saison 2."