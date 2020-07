Rohff : bientôt un film sur sa vie ?

Rohff est chaud pour faire un film sur sa vie !

Il se pourrait bien que Rohff se lance aussi dans le cinéma pour nous raconter sa vie à l'écran ! Après beaucoup de rappeurs qui ont fait des séries ou bien qui ont publié des documentaires sur leur vie, le magazine de cinéma So Film a pris la décision de se pencher sur la proximité Rap/Cinéma dans son nouveau numéro.

Pour cela, beaucoup d'interviews avec notamment : Akhenaton, ISHA, Disiz, Soso Maness, Fianso, mais surtout Rohff qui a n'a pas refusé l'idée de faire un film sur lui. En effet, selon lui, c'est quelque chose que ses fans lui ont souvent demandé : "Mon public m'en parle tout le temps, il est très demandeur". Et on peut les comprendre, avec ses 20 ans de carrière et ses 9 albums, le rappeur du 94 aurait de quoi faire ! D'ailleurs, peut-être même que dans ce long métrage on pourrait voir apparaîte son ami et DJ résident chez Générations, DJ Roc J...

Il ajoute : "Et c’est vrai que je pense avoir suffisamment de matière.Personne ne sait dans quelles conditions j’ai quitté les Comores à 7 ans, dans quel environnement familial je me trouvais… Aujourd’hui, je joue avec la langue de Molière alors que je ne parlais pas un mot de français en arrivant."

Rohff conclue en ouvrant la porte à ce projet et en faisant appel à qui voudra travailler à ses côtés : "Maintenant que j’ai passé la barre des 40 ans, à défaut d’écrire un livre, je me sens prêt. Donc si des producteurs sont intéressés, ils n’ont qu’à venir frapper à ma porte."

Pour finir, on vous conseille vivement So Film disponible en kiosque, il y a beaucoup d'interviews de rappeurs et d'anecdotes bien racontées.