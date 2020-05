Validé : le scénario de la saison 2 est prêt !

Tout le monde est chaud !

Franck Gastambide continue à avancer sur la prochaine saison de "Validé" sans réellement se soucier des attaques de Booba. Comme il l'avait annoncé, avec son équipe, ils ont travaillé dur durant le confinement et la deuxième saison de la première série sur le rap français, "Validé" est bouclé. L'équipe n'attend plus maintenant que les autorisations des autorités sanitaires pour commencer le tournage. Tout le monde, public compris, est dans les starting-blocks.

Durant le confinement, on a appris plein de choses à propos de "Validé". Déjà que la série était un immense succès et avait permis de propulser Hatik au rang de star. On apprenait aussi qu'une saison 2 avait été commandée par Canal+ avant même de connaître les chiffres de la saison initiale et que Franck Gastambide et son équipe travaillait déjà dessus et que sans la crise du coronavirus, le tournage aurait débuté en mars.

La bonne nouvelle du jour c'est que le confinement a permis aux auteurs de terminer le scénario comme on peut le voir sur cette publication Instagram.

Le scénario est donc terminé, imprimé, relié, prêt à être tourné. Franck Gastambide a déjà indiqué qu'il espérait être pouvoir débuter cet été pour que la série puisse sortir dès les premiers mois de 2021. En attendant, on ne sait pas si Apash sera de retour et que deviendront les autres protagonistes de l'histoire. L'attente est à son comble !