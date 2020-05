Validé saison 2 : Apash toujours vivant ? (SPOILER)

Attention SPOILERS.

On a du mal à croire que, si vous nous lisez ou que vous vous intéressez un tant soit peu au rap, vous n'avez pas vu la série "Validé" sur les coulisses du rap français réalisée par Franck Gastambide qui a été le phénomène du confinement. Donc, même si on vous prévient qu'il y a des spoilers dans cet article, vous savez que la série se termine sur une question : Apash est-il mort ou pas ? Alors que la saison 2 est signée, écrite et que l'équipe n'attend que le go des autorités sanitaires pour commencer le tournage, Saidou Camara, l'acteur qui joue William, le manageur d'Apash (Clément) adonné des pistes quant à l'intrigue dans le magazine Closer.

Pour Saidou, la saison 2 s'annonce folle !

"Elle s’annonce exceptionnelle avec une grosse intrigue. Les fans auront des réponses à leurs interrogations notamment par rapport à ce qu’il s’est passé à la fin de l’épisode 10. Quand je l’ai vu, ça m’a retourné. Je ne veux pas spoiler cependant, je peux donner un indice : dans cette deuxième saison, on entendra parler encore d’Apash, William et Brahim, qu’ils soient vivants ou morts. De nouveaux personnages vont apparaître, mais l’histoire ne sera pas désaxée."

Lors de son passage en live sur notre compte Instagram avec Fodjé Sissoko, Franck Gastambide avait avoué être dans les starting-blocks et que "le tournage débutera dès que les conditions sanitaires le permettront". Il avait aussi confié que de "gros rappeurs viendront jouer leur propre rôle" comme ça a été le cas avec Lacrim, Kool Shen, Rim K, Mister V, Ninho ou Busta Flex, entre autres.

Rendez-vous dans un an si tout va bien. La date paraît loin comme ça mais en attendant vous pouvez regarder à nouveau "Validé" en replay sur MyCanal !