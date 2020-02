"Validé", la nouvelle série de Franck Gastambide sortira le 20 mars !

Une nouvelle série 100% rap arrive sur Canal+ !

Une nouvelle série française va bientôt débarquer sur nos écrans ! Longtemps teasée, le projet "Validé" est une série sur le rap français produit et réalisé par Franck Gastambide. Il arrivera dans un mois pile ! Voici les détails.

Vous le connaissez tous : le comédien et réalisateur, Franck Gastambide puisse son inspiration dans la rue, le rap et le monde urbain dans son ensemble. Après "Les Kaira" en 2012, un film sur le stéréotype du "mec de cité", Franck continue sa lancée avec plusieurs projets différents dont le carton "Pattaya" en 2016. Pour ce film, il s'était entouré de grands noms de comédiens et humoristes français : Gad Elmaleh, Ramzy Bedia mais aussi le prodige, Malik Bentalha qui était, hier soir, en direct de TF1 pour son spectacle "Encore". L'humoriste a même invité Heuss l'Enfoiré sur scène !

Le monde du rap et la comédie : étroitement liés ? Franck Gastambide a travaillé sur un nouveau projet baptisé "Validé" qui traite du rap français et qui sera disponible le 20 mars prochain ! Cette nouvelle série sera disponible sur MyCanal et Canal+ Séries. Parmi les personnes conviées, on retrouve Hatik, Sam's,Brahim Bouhlel, Saidou Camara (...) mais aussi sa chérie, la comédienne Sabrina Ouazani. Bien sûr, qui dit projet qui traite du rap dit gros rappeurs au rendez-vous ! Un premier teasing très sale nous avait été révélé : Lacrim, Ninho, Mac Tyer et Rim'K seront de la partie.

Encore un projet qui promeut le rap français sur une grosse chaine crypée ! Rendez-vous en mars pour enfin découvrir la nouvelle pépité signée Franck Gastambide.