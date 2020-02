Nipsey Hussle : bientôt un documentaire sur Netflix

Son histoire racontée dans un documentaire sur Netflix !

Le rappeur de Los Angeles nous a quitté depuis bientôt une année ! Il a laissé derrière lui sa famille dont sa femme Lauren London, "Boog" comme il l'appelait, mais également beaucoup de projets pour sa ville, dans laquelle il était très impliqué. Les hommages se sont multipliés depuis sa disparition dans le monde du hip-hop, Rick Ross s'est même tatoué le visage de Nipsey sur le mollet. Aujourd'hui, on apprend qu'un documentaire sur le rappeur serait en route.

D'ailleurs, la réalisatrice qui va se coller à cette lourde tâche qui est de retracer la vie de Nipsey, tous ses combats et engagements, est Ava DuVernay. C'est à cette réalisatrice qu'on doit le film "Selma" pour lequel elle a été nommée aux Golden Globe. Mais surtout, on la salue pour le documentaire "Dans leur regard" sorti en 2019 sur Netflix, qui racontait l'histoire des cinq garçons de Central Park. Le docu-série a largement été salué positivement par la critique et c'est donc logiquement qu'Ava DuVernay soit sollicitée pour raconter l'histoire de Nipsey sur Netflix.

Récemment, Nipsey a remporté le Grammy Award de la meilleure Performance Rap avec le titre "Racks In the Middle" en featuring avec Roddy Ricch et Hit-Boy. Durant cette soirée mémorable, un hommage lui a aussi été rendu avec une performance scènique de Meek Mill, Roddy Ricch, YG, Kirk Franklin, DJ Khaled et John Legend. Les artistes ont honoré le rappeur avec les morceaux "Letter To Nipsey" et "Higher", dont le clip a été tourné seulement quelques jours avant l'assassinat de Nipsey.

La date d'une possible sortie du documentaire n'a pas encore été communiquée, mais on vous tient au courant, car "THE MARATHON CONTINUES" !