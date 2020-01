Wu-Tang Clan : la série aura une saison 2 !

Grosse nouvelle pour les fans du Wu-Tang.

Parmi les groupes qui ont marqué à jamais l'histoire de la musique rap, par leur talent, leur attitude, leur "code moral", le Wu-Tang Clan figure presque aussi haut que NWA. Car ils étaient l'incarnation parfaite du rap East Coast, avec ses instrus minimalistes, sombres, agressives, le tout produit en cercle très fermé, ce qui fait que les artistes avaient le contrôle total sur ce qu'ils proposaient au public. La série "Wu-Tang : an American Saga" proposait de revenir sur le parcours de l'équipe mythique, avec une histoire un peu romancée.

Et les fans des Shaolin de Staten Island peuvent se rassurer : une deuxième saison de la série a été programmée parla chaîne Hulu ! La première avait été diffusée en septembre 2019, avec 10 épisodes, qui avaient introduit le début de l'épopée du Wu-Tang Clan et la deuxième devrait donc explorer une partie de la vie du groupe qu'on connaît un peu mieux, avec le début du succès dans la musique.

On n'a pour l'instant pas de date pour la sortie de la saison 2, on imagine que ça ne sera probablement pas avant septembre 2020. Des personnalités du rap game n'avaient d'ailleurs pas hésité à donner de leur personne pour jouer un rôle dans la série, comme Dave East et Joey Badass. On espère que la nouvelle saison sera l'occasion d'y voir de nouvelles têtes du rap game. Qui a dit que la nouvelle génération du rap US ne connaissait pas ses classiques ? On vous tient au courant dès qu'on en sait un peu plus là-dessus.