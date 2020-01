Dispet : bientôt le film ?

Dans une interview accordée à Nick Cannon dans son émission de radio matinale Power 106, Nick Cannon Mornings, le membre du Dipset, Jim Jones, a révélé que lorsque son acolyte, Juelz Santana, sortira de prison, un film sur les Diplomats pourrait bien voir le jour.



"Le film Diplomat pourrait être en préparation lorsque Juelz sortira. C'est probablement plus notre objectif que tout", a-t-il déclaré à Nick."Les gens savent que nous faisons de la musique et il y a toujours une valeur nostalgique lorsque nous sortons et faisons de la musique. Mais je crois que nous avons une histoire qui doit être vue dans le hip hop comme aucune autre. Je sais que les gens ont beaucoup de leur propre histoire de gloire, mais nous avons vraiment un film d'action qui doit va venir je jure te le jure devant Dieu".



Juelz, né LaRon James, purge actuellement une peine de 27 mois de prison suite à un incident survenu en mars 2018 à l'aéroport international de Newark Liberty où il a tenté de passer par un poste de contrôle avec une arme de poing de calibre 38 chargée et huit comprimés d'oxycodone dans son sac. À l'époque, le rappeur de 37 ans avait fui les lieux et aurait sauté dans un taxi pour s’échapper. Juelz s'est finalement rendu à la police quelques jours plus tard pour faire face à des accusations fédérales. En août dernier, il a plaidé coupable de possession illégale d'une arme à feu et possession d'une substance dangereuse contrôlée.