Method Man et Mary J. Blige dans le spin-off de "Power" !

Method Man a été ajouté au spin-off de Power intitulé Power Book II. Il rejoindra sa collaboratrice Mary J. Blige dans la série.

La série mettra en vedette le rappeur du Wu-Tang en tant qu’avocat ambitieux et avisé nommé Davis Maclean. Maclean serait intrigué par le monde souterrain de New York qui est dirigé par le rôle principal de Blige et finira par devoir faire face aux secrets de son passé. La série suivra la dernière saison de Power, qui se termine en détaillant qui a tué le personnage principal Ghost. Le dernier épisode sera diffusé le 9 février.

Il n'y a actuellement aucune date disponible pour quand nous pouvons nous attendre à ce que le Power Book II apparaisse sur les écrans, mais cela devrait sortir cette année.

Method Man connaît une renaissance dans sa carrière ces derniers temps. Avec ses émissions à succès, la série télévisée "Drop the Mic", produite par James Corden, l’animateur de Late Late Show, et la nouvelle série sur Hulu, "Wu-Tang: Une Saga Américaine" de 10 épisodes autour du groupe légendaire le Wu-Tang Clan, l’année 2019 a été chargée pour l'artiste. L’année dernière, le 25e anniversaire de son groupe a contribué à cette montée en puissance, et ce n'est pas près de s'arrêter là.