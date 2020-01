DJ Khaled produit la BO de "Bad Boys For Life" !

DJ Khaled, qui a décroché un rôle dans le film Bad Boys For Life, est également à la tête de la bande originale du film. We The Best Music Group et Epic Records ont annoncé que Khaled serait le producteur exécutif du prochain album, qui devrait sortir le 17 janvier.

"Je suis honoré d'avoir cette bande-son chez We The Best Music Group car il s'agit de la première sortie de 2020 avec plus à venir cette année", a déclaré Khaled dans un communiqué de presse.