Mac Miller : le film sur sa vie est très attendu

Le film sur Mac Miller est très demandé à Hollywood.

Mac Miller est mort en septembre 2018 des suites d’une overdose. Il aura fortement marqué la scène musicale. Si bien qu’un film sur sa vie va sortir. Il s’appelle : "Blue Slide Park". Et ce biopic serait très attendu.

Est-ce que vous connaissez la "Black List" ? A Hollywood, tout le monde sait ce que c’est en tout cas. C’est un classement annuel des meilleurs scénarios de films qui ne sont pas encore financés. Ca permet aux producteurs de trouver des idées. Ils suffit que les scénaristes payent 25 dollars par mois pour que leur script y soit. Ca a même crée des petits bijoux comme "Le Loup de Wall Street", "Hunger Games", ou encore "Slumdog Millionaire". Et les films qui proviennent de la Black List comptabilisent 241 nominations aux Oscars et 205 nominations aux Golden Globes. Dinguerie !

Le biopic basé sur la vie de Mac Miller y est ! Il a reçu 6 votes de dirigeants hollywoodiens. Le script est adapté de la biographie écrite par Paul Cantor un critique littéraire et médiatique américain. Le scénario est le suivant : “Après la réussite de son 1er album, la vie n’a plus jamais été la même pour Malcolm McCormick a.k.a Mac Miller. Une histoire de musique, d’amour, de succès, de famille et d’addiction…”.

Ce projet n’est pas à 100% validé par la famille de celui qui aurait du collaborer avec Post Malone. La mère de Mac Miller, Karen Meyers, a demandé à ce que les artistes et amis proches de son fils ne participent pas à une biographie non-autorisée par la famille. Sur les réseaux sociaux elle déclare : “Nous ne participons pas et nous préférons que vous non plus, si vous connaissez personnellement Malcolm”.

Dès qu’on en sait plus sur le film, on vous le dit.