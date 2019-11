"Mortel", l'interview des trois acteurs principaux !

Le premier épisode sort aujourd'hui sur Netflix.

A l’occasion de la sortie de la nouvelle série française « Mortel » disponible dès aujourd’hui sur Netflix, Générations à pu parler et poser quelques questions à trois des acteurs principaux de la série : Carl Malapa, Manon Bresch et Nemo Schiffman.

Les trois forment une bonne bande de potes et se livrent sur ce tournage et cette série !

C’est quoi ton personnage dans la série et le pouvoir qu’il a ?

Manon : J’interprète le rôle de Luisa. C’est une jeune fille qui essaye d’échapper à son quotidien à travers l’art et la créativité, ce qui la fait rester chez elle… ce sont ses origines et ses racines qui la rattrapent petit à petit dans la série. J’avais le pouvoir de la famille, mais pour mieux comprendre il vaut mieux regarder !

Carl : Pour moi, c’est le rôle de Sofiane. Un mec un peu vener car il sait que son frère a disparu mais personne ne le prend au sérieux. Il décide donc de mobiliser du monde pour partir à sa recherche et découvrir ce qu’il s’est passé. Pour ma part j’ai un pouvoir de télékinésie, et j’avoue c’est frais de ouf…

Nemo : Je joue le rôle de Victor pour ma part, un lycéen qui change d’école après une tentative de suicide. Je me retrouve lié à Sofiane pour la recherche de son frère et dans le pacte avec Obé, le Dieu qui va nous donner les pouvoirs. Je peux lire dans les pensées des gens et c’est bien lourd aussi !

C’est quoi le pouvoir le plus frais ? Tu aurais aimé avoir le pouvoir d’un de tes camarades ?

Carl : Le truc marrant, c’est que Nemo préfère mon pouvoir alors que je préfère le sien. Lire dans les pensées c’est quand même un truc bien stylé. Mais bon, Nemo te dira l’inverse !

Manon : Je suis très contente de mon pouvoir et de mon rôle ! Je ne pense pas que j’aurai préféré avoir celui d’un des deux garçons, il me convient très bien.

Avez-vous une anecdote de tournage à nous donner ?

Carl : Il y en une qui est cool. L’or d’une scène de cascade dans les escaliers dans le premier épisode, Marvin Dubart qui joue le rôle de Bastien se pète la cheville en voulant tourner la scène. Il se retrouve donc avec un rôle réadapté avec des béquilles et un plâtre alors que ce n’était pas prévu. Netflix à été cool et a re-bosser le scénario pour qu’il puisse garder son rôle de départ.

C’est qui le mec le plus fou de l’équipe ?

Nemo : En vrai, il y a un moment où je me suis dit que Carl était atteint. Nous étions à 3 mois de tournage et je suis rentré dans sa chambre. J’ai vu alors accroché au mur toutes les pages du scénario des six épisodes affichés aux murs. On aurait presque dit la chambre d’un sérial killer.

Carl : Pour me justifier, au bout de 3 mois de tournage j’étais un peu perdu et je me suis dit que j’allais tout coller sur les murs pour que ça rentre mieux. On tournait une scène importante le lendemain j’avais besoin d’être parfaitement au point !

A gauche, la scène mise en place pour les acteurs et le show-case de Koba laD, qui participe indirectement à la série en étant à la BO avec le titre "Mortel".

Cette série tu la conseilles à qui ?

Manon : A toutes les personnes qui ont Netflix tout simplement. La série peut parler à tout le monde et toutes les générations, c’est ce qui est sympa avec "Mortel"

Pour finir, petite question musique : vous pouvez me balancer deux trois titres de votre playlist ?

Némo : J’écoute un peu de tout, j’aime beaucoup le titre "Dollar" d’Electric Guest. Pour le rap, j’écoute "Mortel" de Koba laD et je pense que c’est le morceau de l’année.

Carl : J’écoute F430 à fond, des jeunes rappeurs qui vont bientôt exploser je pense. J’écoute un titre de Young Thug un peu vieux maintenant : "Familly Don’t Matter". C’est chaud car j’ai pleins de titres qui passent dans ma tête et j’aurai pu t’en sortir au moins 10 !

Pour rappel, la série « Mortel » réalisé par Edouard Salier et scénarisé par Frédéric Garcia sera disponible dès aujourd’hui sur Netflix. Si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, c’est tout trouvé !