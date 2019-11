Spike Lee va adapter "Roméo et Juliette" en version hip-hop !

Un nouveau projet est en route...

Le réalisateur américain Spike Lee va faire un remake hip-hop de l'œuvre de Shakespeare, "Roméo et Juliette".

D'après le média The Hollywood Reporter, le scénariste de 62 ans a signé un contrat avec Legendary Pictures pour réaliser "Prince of Cats", l'adaptation officielle du roman graphique écrit et illustré par Ron Wimberly. Il travaille actuellement à ses côtés et aux côtés du scénariste Selwyn Hinds, l'ancien rédacteur en chef de The Source. Les trois hommes vont réécrire le script ensemble pour lui donner vie sur le grand écran. Il était prévu que Lakeith Stanfield joue le rôle principal, mais il ne serait apparemment plus associé au projet.

Toujours selon The Hollywood Reporter, "Prince of Cats" se concentrera sur la célèbre histoire d’amour mais aussi sur Tybalt, le cousin de Juliette et rival de Roméo, et sur la famille Capulet. Il y aura des combats à l’épée avec des katanas et des éléments fondamentaux du hip-hop, tels qu’un DJ, du breakdance, des graffitis. La famille rivale, les Montaigu, fera également partie intégrante de l'histoire.

Lee a partagé la nouvelle sur son compte Instagram afin de célébrer son retour à Brooklyn, un cadre commun pour le tournage de ses films. Il écrit en légende : "Le prochain Spike Lee est le roman graphique du frère Rob Wimberly "Prince of Cats". Cette nouveauté sera une suite de ma saga "Da People’s Republic Of BROOKLYN". "

La carrière de Spike Lee s'étale déjà sur quatre décennies et il a été récompensé avec l'Oscar du Meilleur Scénario Adapté en 2018 pour le film "BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan".