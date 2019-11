Un biopic sur Salt N'Pepa sortira en 2020 !

Après Aretha Franklin, Roc-A-Fella Records et Gucci Mane...c'est au tour de Salt N'Pepa.

Le duo féminin de rap des années 90 aura son biopic sur la chaîne américaine Lifetime. Ce film biographique devrait durer trois heures et retracera l'évolution du groupe de leur adolescence à leur statut de célébrités.

En effet, le biopic montrera les débuts de Salt N'Pepa à l'université Queensborough Community College dans l'état de New York et le moment où les rappeuses ont découvert leur amour du hip hop après avoir enregistré une chanson pour un ami.

Salt-N-Pepa est un groupe de hip hop américain formé en 1985. Il se compose du duo de rap Salt et Pepa, et de DJ Spinderella. Elles ont sorti leur hit "Push It" en mars 1987, et le biopic illustrera aussi d'autres hits tels que “Shoop,” “Whatta Man,” et “Let’s Talk About Sex.”

Quant au casting, GG Towson jouera le rôle de Cheryl James alias Salt, et Laila Odom incarnera le rôle de Sandra Denton alias Pepa. La DJ du groupe sera interprétée Monique Paul.

Salt N Pepa fait partie des premiers groupes de rap féminins qui n'hésitait pas à parler de sex ou de leurs expériences avec les hommes, par conséquent elles ont ouvert la porte à beaucoup de rappeuses d'aujourd'hui en brisant les codes. Ce biopic est aussi une occasion de dévoiler comment des personnages totalement différents ont nourri leur imagination. Mais aussi montrer la relation qu'entretiennent les membres du groupe, et la façon dont elles se complètent. Une partie du documentaire qui risque d'être intéressante quand on sait que DJ Spinderella dit avoir été évincé du groupe...

Le biopic n'a pour le moment pas de date de sortie, mais on sait qu'il est programmé pour l'année 2020.