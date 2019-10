"HOTTIEWEEN", la websérie de Megan Thee Stallion

Le premier épisode de la websérie de la rappeuse est maintenant disponible !

Megan Thee Stallion a sorti une websérie intitulée "Hottieween", un jeu de mot entre "Hottie" et "Halloween". La série est réalisée avec Youtube Music et Teyana Taylor, mais par-dessus tout, elle tombe à pic pour vous faire trembler de peur à Halloween.



Ce premier épisode introduit les personnages de l'histoire et met en vedette Jay Cole et Dave East aux côtés de la rappeuse de Houston. Megan joue le rôle d'une détective privée opérant dans la ville qui porte son nom, Stallion County.

Le résumé officiel du premier épisode est le suivant : "Lorsqu'un groupe de méchants, connu sous le nom de Fuccbois, s'empare de la ville, Megan et sa copine Janine (Jay Cole) sont mises sur l'affaire. Une rencontre mystérieuse avec Archimedes (Dave East) fournit des pistes pour l'affaire et une relation immortelle commence..." Voilà un résumé rempli d'intrigue, dans lequel on cromprend bien que quelque chose d'étrange se trame dans cette ville. D'ailleurs, tout ce premier épisode se déroule la nuit et un corps est découvert.

Pas plus de spoil, vous pouvez le regarder ci-dessous :

En parallèle avec cette websérie, Megan organise deux fêtes sur Los Angeles et Atlanta pour Halloween qui porteront le nom de "Hottieween" en honneur à sa série.

Par ailleurs, la Hot Girl de H-Town avait confié à Vogue qu'elle préparait un scénario de film d'horreur et qu'elle avait un penchant pour les méchants dans les histoires, notamment le Joker.

Voici donc un petit avant-goût de son projet de long métrage dans lequel elle fait ses débuts en tant que scénariste et actrice. Vivement la suite !